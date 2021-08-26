Объем инвестиций ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2021 году вырос в 3,6 раза

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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За шесть месяцев 2021 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в развитие высокотехнологичных производств превысил 11,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, данные показатели в 3,6 раза превышают уровень инвестиций за аналогичный период 2020 года. В прошлом году в производство инвестировали 3,2 миллиарда рублей.

Кроме того, это в 1,7 раза больше совокупных вложений резидентов за весь 2019 год, которые составили 6,6 миллиарда рублей, уточнил заммэра.

— Всего же за 15 лет работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 49 миллиардов рублей, — добавил Ефимов.

Инвестиции по итогам прошлого года помогли создать более 1,3 тысячи рабочих мест. С 2006 года, когда стартовала работа технополиса, было организовано более семи тысяч рабочих мест.

За полгода производители лекарственных средств инвестировали более десяти миллиардов рублей.

— На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов от онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных, медицинского и дезинфекционного оборудования, — отметил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также лидируют отрасли микроэлектроники и высокотехнологичных производств.

Вкладывать средства в производства столичным предпринимателям позволяют комфортные условия ведения бизнеса, уточнил генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку переноса своего производства из Китая в особую экономическую зону «Технополис «Москва». Новый завод появится на базе предприятия «ДС Электроникс».