Появилось видео свадебного поцелуя Федункив с молодым мужем

Фото: Youtube / Ходят Слухи

В Сети появилось видео свадебного поцелуя актрисы Марины Федункив и ее молодого мужа Стефано Маджи.

Торжество состоялось в день 50-летнего юбилея комедиантки — 27 августа.

На праздник были приглашены друзья и родственники пары: например, на торжестве появилась мама жениха, которая является тезкой невесты.

На видеозаписи, опубликованной Пятым каналом, можно заметить, что жених вытирает губы после поцелуя с возлюбленной, которая предстала перед гостями в пышном платье с фатой и с роскошной укладкой.

До этого Федункив побывала на реалити-шоу «Скажи платью «Да!», где выбрала для себя свадебный наряд для предстоящего торжества. С выбором платья актрисе помогали ее коллеги по музыкальной группе Карина, Лора и Светлана. Максимальный бюджет для этого мероприятия не был ограничен.

Марина Федункив и итальянец Стефано Маджи, который младше актрисы на 15 лет, тайно зарегистрировали брак весной 2021 года. Свадьбу паре удалось организовать только 27 августа — в день рождения телеведущей, которой исполнилось 50 лет.