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Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Об этом сообщили в офисе директора Национальной разведки.

— Мы считаем, что вирус не был разработал в качестве биологического оружия, — говорится в документе.

Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии. При этом два ведомства сочли, что для той или иной оценки по этому поводу нет достаточных свидетельств.

Американские разведывательные службы так и не смогли прийти к единому выводу относительно происхождения COVID-19, а их мнения до сих пор расходятся, уточняется в документе. Они считают правдоподобными две гипотезы: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным.

При этом официальные лица Китая заранее не имели знаний о вирусе до того, как началась его первоначальная вспышка, приводит один из выводов доклада телеканал 360.

2 августа сообщалось, что республиканцы из Палаты представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой».

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы.

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