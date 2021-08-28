Электробусы выйдут на маршрут № 351 на юге Москвы с 28 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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По маршруту № 351 на юге Москвы с субботы, 28 августа, начнут курсировать электробусы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 28 августа маршрут № 351 «Метро «Нагатинская» — Метро «Коломенская» станет электробусным, — говорится в сообщении.

Маршрут проходит через Варшавское шоссе, станцию МЦК «Верхние Котлы», Новоданиловский проезд, Новоданиловскую набережную, Нагатинскую набережную, а также проспект Андропова, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также с 28 августа новая остановка «Медицинский университет» организуется для автобусов № 66 на улице Островитянова около дома 1 при движении от девятого микрорайона Теплого Стана, между остановками «Улица Академика Бакулева» и «Улица Островитянова, 2».

Кроме того, остановки «Родниковая улица, 14» и «Платформа Новопеределкино» для автобусов № 507, 707 и 734 на 185 м вперед по улице Родниковая при движении к улице Производственная. При этом последний автобус № 165 будет отправляться от конечной остановки «Метро «Ясенево» в 00:30 вместо 00:00 во все дни недели.