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Пожар произошел в торговом центре на севере-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в торговом центре на севере-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Анадырский проезд, 8 Карта всех событий

В подвальном помещении торгового центра на севере-востоке города произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

— В 23:26 поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении по адресу: Анадырский проезд, дом 8. В 00:08 огонь был ликвидирован на площади десять квадратных метров, — говорится в сообщении.

При этом сведений о пострадавших не поступало, приводит информацию ведомства агентство городских новостей «Москва».

24 августа в МЧС сообщили, что в квартире на десятом этаже жилого дома на юго-востоке Москвы случился пожар. Инцидент произошел примерно в 12:52 по адресу улица Рязанский проспект, дом 67/2.

Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей 12-этажного здания в целях безопасности. В 13:33 огонь удалось локализовать.

Спустя четыре минуты — в 13:37 — пожар был потушен. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.

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