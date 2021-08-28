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Пожар в жилом доме в Ялте локализовали на площади в тысячу «квадратов»

Иван Юминов

Происшествия
Пожар в жилом доме в Ялте локализовали на площади в тысячу «квадратов»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пожарным удалось локализовать возгорание в пятиэтажном доме в Ялте на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

— Проведена эвакуация 17 человек. В 23:41 пожар локализован на площади в тысячу квадратных метров, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших, как отмечается, не поступала. К моменту прибытия пожарных горела техническая надстройка на крыше. В ликвидации горения участвуют 52 человека и 16 единиц техники, отмечает ТАСС.

27 августа в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в жилом доме в Екатеринбурге, где погибли два человека. Пожарные на тот момент проливали и разбирали сгоревшие конструкции.

На месте работали 14 единиц техники и 42 человека, причины пожара уточняются. Площадь возгорания кровли в доме составляла 780 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. СК начал проверку по факту происшествия.

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