Инфекционист назвала сроки восстановления обоняния после COVID-19

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Обоняние после коронавируса в некоторых случаях может восстанавливаться год и более. Об этом заявила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Есть пациенты, у которых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев, а есть и те, у которых нарушения обоняния длятся до года и более. Чаще это наблюдается у молодых женщин, — рассказала специалист.

С возрастом чувствительность вкусовых и обонятельных рецепторов снижается у многих людей, поэтому они реже жалуются на подобные последствия COVID-19, добавила она. При этом в некоторых случаях люди вынуждены менять пристрастия к тем или иным продуктам, если вкусовые ощущения искажены, приводит слова Пшеничной ТАСС.

26 августа инфекционист Оксана Станевич заявила, что в последнее время выросло число пациентов со спонтанным «разрывом легких» от коронавируса. При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры, а также наступает коллабирование легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность.

Это уже острая хирургическая ситуация, при которой необходимо дренировать легкое и выпускать воздух, объяснила она. По словам Станевич, разрывы в основном появляются в самой воспаленной части легкого. Однако иногда достаточно и небольшого очага поражения, чтобы это произошло. Влияют на симптом и вредные привычки, отражающиеся на легких.

Разрывы случаются в любое время течения болезни, но чаще всего происходят на 10–12-й день — во второй фазе, в процессе которой усугубляются легочные симптомы. Также они часто возникают во время третьей фазы болезни — при нарастании воспаления в легких на 12-й день проявления симптомов.