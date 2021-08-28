Нутрициолог обозначила категории людей, которым опасно худеть

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Похудение может принести вред здоровью людей, которые имеют в анамнезе расстройства пищевого поведения (РПП) или анорексию. Об этом заявила нутрициолог, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.

При снижении веса, отмечает врач, необходимо учитывать текущий — если он находится на нижней границе нормы или пациент до этого страдал РПП, то похудение может представлять опасность. Вредными также являются попытки похудеть при помощи несбалансированных диет, добавила она.

В их список входят кефирная, гречневая, фруктовая и диета Дюкана, перечислила специалист. Они способны привести к снижению скорости обменных процессов, уточнила Волченкова.

При этом страдающим ожирением людям, напротив, показано снижение веса. Лишний вес, по словам нутрициолога, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, патологий суставов, а также риск развития рака.

Ожирение, таким образом, автоматически повышает вероятность наиболее распространенных болезней, связанных с высокой смертностью, приводит слова Волченковой «Прайм».