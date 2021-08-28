Более десяти человек погибли в Перу после падения автобуса в пропасть

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В результате ДТП в регионе Апуримак на юге Перу пострадали трое и погибли как минимум 15 человек. Об этом сообщает радио RPP.

Автобус, как отмечается, перевозил рабочих горнодобывающей компании, а затем упал в пропасть. К месту происшествия стягиваются спасатели и сотрудники правоохранительных органов, сообщается на сайте издания.

20 августа сообщалось, что ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Щаповское Троицкого административного округа Москвы. На автодороге Ознобишино — Красное на территории коттеджного поселка «Европейская Долина» автомобиль марки Range Rover под управлением 66-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой марки Hyundai.

В результате 49-летний водитель последнего авто от полученных травм скончался на месте. Автоледи с травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, перелом ключицы и рваную рану ноги.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.