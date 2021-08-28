«Периферия антициклона»: синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва и область останутся в субботу, 28 августа, на юго-западной периферии антициклона. Температура в столице составит 22–24 градуса при отсутствии осадков.

— При переменной облачности обойдется без осадков. Максимальная температура в столице 22–24, по области — 20–25 градусов, — говорится в сообщении.

Ветер восточный пять–десять метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. При этом относительная влажность воздуха будет на отметке около 45 процентов.

В целом в регионе сохранится комфортная температура, а содержание кислорода по-прежнему находится в пределах нормы. Подобные внешние условия не являются нагрузочными для метеозависимых людей, отмечает портал «Метеоновости».

26 августа в Гидрометцентре сообщили, что лето в столичном регионе завершится сухой и теплой погодой. В последние дни августа средняя температура воздуха днем составит около 24 градусов тепла.

По данным синоптиков, в ближайшее время северный теплый антициклон вновь возьмет верх над западным дождливым циклоном, который последние несколько дней установился в Московском регионе.

Метеорологи отметили, что небольшие дожди будут в Москве и Подмосковье до 27 августа. В оставшиеся дни месяца вероятность осадков оценивается как незначительная.