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Календарное лето в Московском регионе завершится теплой и сухой погодой

Илья Ашуров

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Календарное лето в Московском регионе завершится теплой и сухой погодой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Лето в столичном регионе завершится сухой и теплой погодой. В последние дни августа средняя температура воздуха днем составит около 24 градусов тепла. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в ближайшее время северный теплый антициклон вновь возьмет верх над западным дождливым циклоном, который последние несколько дней установился в Московском регионе.

— Антициклону на высотах будет соответствовать высокий гребень с юга, он-то и обеспечит более теплую, чем норма, погоду без осадков в выходные и в начале следующей недели, — говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что небольшие дожди будут в Москве и Подмосковье до пятницы, 27 августа. В оставшиеся дни месяца вероятность осадков оценивается как незначительная. Температура воздуха днем с 27 по 31 августа будет колебаться от 20 до 27 градусов тепла.

В четверг, 26 августа, температура воздуха днем в Москве составит от плюс 19 до 21 градуса, в ночные часы похолодает до плюс 13 градусов. В области дневная температура будет колебаться от 18 до 23 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до плюс десяти градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью не более 10 метров в секунду. Атмосферное давление в Московской области составит 748 миллиметров ртутного столба.

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