Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве в четверг

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице и Московской области в четверг, 26 августа, будет облачно, пройдет дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем в Москве составит от плюс 19 до 21 градуса, в ночные часы похолодает до плюс 13 градусов. В области дневная температура будет колебаться от 18 до 23 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до плюс десяти градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью не более 10 метров в секунду. Атмосферное давление в Московской области составит 748 миллиметров ртутного столба.

В среду, 25 августа, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о теплых выходных 28 и 29 августа. Температура поднимется до 27 градусов тепла.

Ранее Позднякова рассказала, что наступление осени в Москве должно совпасть с ее календарным началом. По ее словам, в Москве не стоит ожидать похолодания в начале осени. В сентябре будет сразу несколько волн теплой погоды, которые станут настоящим бабьим летом. Весь месяц может даже быть немного теплее климатической нормы.

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» Позднякова. Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.