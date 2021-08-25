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Москвичам пообещали летнюю погоду в выходные

Анастасия Колоскова

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Москвичам пообещали летнюю погоду в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На предстоящих выходных в столичном регионе будет по-настоящему летняя погода с температурой до плюс 27 градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что четверг и ночь пятницы станут наиболее неблагоприятным временем на этой неделе, так как погоду будут определять атмосферные фронты. Однако уже днем 27 августа осадки прекратятся, а температура воздуха поднимется до плюс 24–26 градусов.

— В субботу и воскресенье будет великолепная погода, настоящая летняя. На фоне повышенного атмосферного давления и ночью, и днем осадков не ожидается. Минимальная температура в субботу в Москве — плюс 13–15, дневная — плюс 22–24. В воскресенье по столичному региону минимальная — плюс 10–15, максимальная — плюс 22–27. И в субботу, и в воскресенье сохранится свежий восточный ветер, 5–10 метров в секунду, — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Синоптик добавила, что и в начале следующей недели погода останется комфортной, а температура превысит климатическую норму на четыре градуса.

Ранее Позднякова рассказала, что наступление осени в Москве должно совпасть с ее календарным началом. По ее словам, в Москве не стоит ожидать похолодания в начале осени. В сентябре будет сразу несколько волн теплой погоды, которые станут настоящим бабьим летом. Весь месяц может даже быть немного теплее климатической нормы.

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.

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