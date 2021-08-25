Синоптик рассказала, когда в столицу придет осень

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Наступление осени в столице должно совпасть с ее календарным началом. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— 1 и 2 сентября нас ждет смена синоптического процесса. Можно сказать, что температура вернется к климатической норме, — сообщила она.

По ее словам, в Москве не стоит ожидать похолодания в начале осени. Климатическая норма подразумевает под собой и период «бабьего лета» с потеплением.

Позднякова отметила, что в сентябре будет сразу несколько волн теплой погоды, которые станут настоящим «бабьим летом». Весь месяц может даже быть немного теплее климатической нормы, передает ее слова «Рамблер».

Недавно метеоролог рассказал, когда осень «завоюет» Московский регион. По его словам, осенняя погода уже наблюдается в столице по утрам. До 10–11 часов дня столбики термометров показывают низкую температуру. При этом первая половина текущей недели будет солнечной и без осадков.

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.