Метеоролог рассказал, когда осень «завоюет» Московский регион

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Осень постепенно «завоевывает» столичный регион. В середине недели начнутся ежедневные продолжительные дожди. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, осенняя погода уже наблюдается в столице по утрам. До 10–11 часов дня столбики термометров показывают низкую температуру. При этом первая половина текущей недели будет солнечной и без осадков.

В регионе 23–24 августа ожидаются низкие ночные температуры. Так, в Московской области температура воздуха ночью может упасть до 5 градусов тепла, а днем подняться до 19 градусов.

— Начиная со второй половины дня среды уже прогнозируются ежедневные продолжительные дожди. Ночные температуры подрастут, дневные температуры будут чуть больше 20 градусов, что при дожде не очень будет заметно, — цитирует Шувалова «Радио 1».

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.

Позднякова отметила, что это лишь предварительные данные, а погода очень переменчива. Поэтому метеоролог выразила надежду, что прогноз еще может поменяться в сторону более благоприятных показателей.