Аргентина произвела свыше 5 миллионов доз вакцины «Спутник V»

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В Аргентине произвели уже более 5 миллионов доз препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает фармацевтическая компания Richmond.

Отмечается, что доза первого компонента была изготовлена в стране в количестве 1 179 625 и доза второго — в количестве 3 890 000.

Вакцина аргентинского производства впервые была введена в оборот на территории Аргентины в начале августа после того, как ее качество одобрил российский институт Гамалеи.

Эта страна стала третьей по счету после РФ и Белоруссии, где начали производить «Спутник V», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство Таиланда разрешило иностранным гражданам, которые прошли двойную вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», посещать курорты страны. Туристы смогут приезжать на Пхукет и Самуи без прохождения двухнедельного карантина. В ведомстве уточнили, что речь идет о специальных программах, в рамках которых необходимо получить разрешение в посольстве страны.