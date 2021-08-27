Привитым «Спутником V» разрешили посещать курорты Таиланда

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Правительство Таиланда разрешило иностранным гражданам, которые прошли двойную вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», посещать курорты страны. Туристы смогут приезжать на Пхукет и Самуи без прохождения двухнедельного карантина. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в Генконсульстве России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о специальных программах, в рамках которых необходимо получить разрешение в посольстве страны.

Постановление вступает в силу с 27 августа, передает RT.

В июле сообщалось, что Россия и Таиланд обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прежде всего по таким направлениям, как лабораторная диагностика, разработка, применение вакцин и исследования популяционного иммунитета.

До этого Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.