В Китае посчитали доклад разведки США о коронавирусе научно необоснованным

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Китайское посольство в США посчитало, что новый доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавирусной инфекции является научно необоснованным. Представителей дипмиссии не удовлетворил тот факт, что происхождение COVID-19 изучают не ученые, а разведчики. Соответствующее заявление посольства появилось на сайте ведомства.

— Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки, — приводит цитату из сообщения «ОСН».

Разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Об этом сообщили в офисе директора Национальной разведки.

Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии. При этом два ведомства сочли, что для той или иной оценки по этому поводу нет достаточных свидетельств.

Американские разведывательные службы так и не смогли прийти к единому выводу относительно происхождения COVID-19, а их мнения до сих пор расходятся, уточняется в документе. Они считают правдоподобными две гипотезы: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным.