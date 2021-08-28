Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Китае посчитали доклад разведки США о коронавирусе научно необоснованным

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
В Китае посчитали доклад разведки США о коронавирусе научно необоснованным
Фото: twitter.com/XHNews

Китайское посольство в США посчитало, что новый доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавирусной инфекции является научно необоснованным. Представителей дипмиссии не удовлетворил тот факт, что происхождение COVID-19 изучают не ученые, а разведчики. Соответствующее заявление посольства появилось на сайте ведомства.

— Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки, — приводит цитату из сообщения «ОСН».

Разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Об этом сообщили в офисе директора Национальной разведки.

Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии. При этом два ведомства сочли, что для той или иной оценки по этому поводу нет достаточных свидетельств.

Американские разведывательные службы так и не смогли прийти к единому выводу относительно происхождения COVID-19, а их мнения до сих пор расходятся, уточняется в документе. Они считают правдоподобными две гипотезы: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным.

Читайте также:
КоронавирусКитайСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте