Появились подробности о спасении летчиков разбившегося Су-24

Фото: Минобороны РФ

Спасатели нашли летчиков разбившегося в Пермском крае бомбардировщика Су-24. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

— Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолета Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни спасенных летчиков ничего не угрожает. Их доставят в пермские больницы с предварительным диагнозом переломы рук, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Он рассказал, что после крушения пилоты своим ходом добрались до деревни Заполье и позвонили командованию.

Предполагается, что один из летчиков сломал обе руки, а другой — одну.

По данным экстренных служб, пилотов эвакуируют с места, где они были обнаружены, на вертолете, передает ТАСС.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае 27 августа. Пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. Известно, что разбившийся Су-24 в момент крушения был без боекомплекта.

Для эвакуации летчиков был направлен вертолет. Пилотам удалось выжить, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии, сообщает Пятый канал.