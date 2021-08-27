Бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае

Фото: Минобороны РФ

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае в пятницу, 27 августа. Такие данные сообщил 27 августа источник РЕН ТВ.

По предварительным данным, пилоты бомбардировщика смогли катапультироваться. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Похожий случай с трагичным концом произошел ранее в Астраханской области. В среду, 18 августа, разбился самолет МиГ-29. Борт потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате происшествия пилот погиб. После случившегося на место трагедии направили комиссию Главного командования ВКС.

Утром 23 августа самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе села Черкизово, недалеко от Коломны, а после перевернулся. Свидетелями падения самолета стали местные рыбаки. Один из них увидел, что судно упало в воду, и начал съемку.