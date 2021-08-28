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Акция «Ночь кино» стартует в столичном регионе 28 августа

Полина Долганова

Общество
Акция «Ночь кино» стартует в столичном регионе 28 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московском регионе в шестой раз состоится всероссийская акция «Ночь кино» в субботу, 28 августа. Жители столицы и области смогут бесплатно посетить большое количество мероприятий в рамках акции.

Ежегодную акцию «Ночь кино» проводит Министерство культуры России вместе с Фондом кино и сервисом «Культура.РФ».

Горожане смогут насладиться новинками кинематографа и посмотреть всем известные шедевры, вышедшие на экраны уже много лет назад. В рамках проекта на площадках Москвы и Подмосковья также покажут мультфильмы и короткометражки.

Все показы фильмов будут организованы в соответствии с эпидемиологическими нормами.

В 2021 году в программе примут участие более 120 площадок Москвы. Показы пройдут не только в кино, но в культурных центрах и музеях.

В области фильмы будут показывать аж на 250 площадках, передает «РИАМО».

Музей Москвы 28 августа станет участником акции «Ночь кино». Горожанам представят два показа в летнем кинотеатре, посетить которые можно с домашними животными. А Центр документального кино к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» подготовил ленту «Сокровенный человек».

Документальный фильм «Приют» Саскии Губбелс», который откроет программу вечера, расскажет о буднях самого большого голландского приюта для домашних животных.

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