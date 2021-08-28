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«Мосэнергосбыт» предупредил о случаях мошенничества с заменой электрооборудования

Полина Долганова

Общество
«Мосэнергосбыт» предупредил о случаях мошенничества с заменой электрооборудования
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи стали часто получать ложные уведомления о замене автоматических выключателей от компании «Мосэлектросеть». В «Мосэнергосбыте» предупредили, что данная компания не имеет к ним отношения и уточнили, что предложение заменить автоматы платно может поступать только от мошенников.

— Данная компания никакого отношения к «Мосэнергосбыту» не имеет. Сотрудники компании «Мосэнергосбыт» никогда по собственной инициативе не ходят по квартирам и не предлагают услуги и ремонт и не распространяют листовки, — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что сотрудники могут наведаться к москвичу «с визитом» только в случае неисправности прибора и после соответствующего обращения горожанина.

Специалисты свяжутся с потребителем, договорятся о дате визита и произведут замену оборудования в строго согласованное время, не взимая при этом плату.

Всю информацию о необходимости заменить автоматы можно прочитать на сайте компании и на досках объявлений в подъездах, а не из рекламных листовок, передает РИА Новости.

Активность мошенников обычно увеличивается накануне длинных выходных, особенно в мае и декабре, а в настоящее время у них период затишья. Об этом рассказал главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он отметил, что сезонное затишье объясняется периодом отпусков, но уточнил, что глобального спада мошенничества в стране нет.

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