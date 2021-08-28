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Полиция пришла к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну в Завидово под Тверью

Полина Долганова

Происшествия
Полиция пришла к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну в Завидово под Тверью
Фото: youtube/TillLindemann_official

К фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который в настоящее время находится в России, пришли полицейские. Об этом в субботу, 28 августа, пишет Telegram-канал RT.

Как сообщают очевидцы, артист пребывает в селе Завидово Тверской области. На фотографиях, которые попали в Сеть, видно самого музыканта и нескольких полицейских.

Причина визита сотрудников правоохранительных органов неизвестна. Официально информацию о посещении полицией Линдеманна никто не сообщал.

Издание Baza пишет, что в ночь с 27 на 28 августа силовики провели у рокера следственные мероприятия. В результате один из участников группы был задержан после конфликта с полицейским.

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщила дирекция мероприятия.

Фестиваль состоится на Красной площадки 4 и 5 сентября.

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