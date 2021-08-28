Роман Романенко обсудил с экспертами Мосархитектуры вопрос строительства метро в Южном Бутове

Фото: Иван Степанов

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

По инициативе депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы состоялось совещание по вопросу строительства новой станции метро в микрорайоне, ограниченном улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики, на юго-западе Москвы.

— Для жителей части Южного Бутова, которая находится за Варшавским шоссе, самый актуальный на сегодня вопрос — транспортная доступность. Ближайшая станция метро — в часе езды по пробкам. Конечно, это сильно усложняет жизнь людям в плане дороги до работы и дома, важных социальных, образовательных и культурных учреждений. Почти четыре тысячи бутовчан высказались в поддержку предложения о строительстве новой станции метро — сегодня я принес их подписи в Мосархитектуру, чтобы вместе с экспертами обсудить перспективы решения этого проблемного вопроса, — рассказал Роман Романенко.

В совещании также приняли участие заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Костин, начальник Управления внеуличного транспорта комитета Константин Лехт, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Анзор Алисултанов и депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с продлением Бирюлевской линии метрополитена, и возможность в рамках разработки этого проекта предусмотреть строительство новой станции метро в микрорайоне, ограниченном улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики.

Парламентария Романенко поддержала его коллега из Мосгордумы Людмила Гусева:

— 40 тысяч москвичей, проживающих в обсуждаемом микрорайоне, — это в том числе и многодетные семьи, и пожилые люди, и инвалиды, и много других категорий граждан, для которых доступная городская среда имеет повышенное значение. Очень надеюсь, что при ближайшем рассмотрении инвестиционной программы и бюджета города на будущий год мы уже сможем включить туда расходы на проработку проекта новой станции метро.

Анзор Алисултанов отметил, что реализация этой идеи даст не только комфорт для жителей, но и толчок экономического развития самому району, поскольку наличие метро всегда повышает интерес бизнеса к территории.

— Вопрос о строительстве нового метро сейчас прорабатывается в комитете в рамках Генерального плана развития Бутова. Возможно, это будет частью продления строящейся Бирюлевской линии метрополитена либо уже имеющейся Бутовской. Надо считать, смотреть, что лучше будет как с экономической и ландшафтной точки зрения, так и с позиции максимального охвата жителей и эргономической составляющей, — подытожил Сергей Костин.

Участник градозащитных движений ВООПИиК и «Архнадзор» Алексей Крапухин также выступает за развитие «подземки» на юго-западе Москвы. Он считает, что Бутовская линия метро должна быть продлена до Новокурьяново с пересадкой на станцию МЦД Щербинка.

А эколог и писатель Анатолий Баташев убежден, что развитие метрополитена до районов Подмосковья может стать одним из способов борьбы за чистый воздух.

— Автотранспорт — один из главных загрязнителей воздуха, на его долю приходится примерно половина негативного воздействия. Постоянные пробки в городе и на МКАД существуют, потому что нет развития общедоступного транспорта — жителям ближайшего Подмосковья все обещают метро, но не строят, поэтому они и ездят в столицу ежедневно на своих авто. Чем больше районов Подмосковья будет охвачено подземкой, тем чище в итоге станет воздух самой Москвы, — заявил Баташев.