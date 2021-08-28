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В Домодедове дополнительно проверят багаж после сообщения о минировании самолета 

Полина Долганова

Происшествия
В Домодедове дополнительно проверят багаж после сообщения о минировании самолета 
Фото: Pexels

В столичном аэропорту Домодедово дополнительно проверят багаж пассажиров и бортовые запасы после анонимного сообщения о минировании одного из самолетов. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что при поступлении анонимных угроз представители аэропорта обязаны провести дополнительные процедуры по обеспечению безопасности пассажиров и сотрудников, передает РИА Новости.

— Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия, включая дополнительную проверку багажа и бортовых запасов, — говорится в сообщении.

Анонимное сообщение о минировании самолета, который направлялся из Москвы в Геленджик, поступило в аэропорт Домодедово в субботу, 28 августа. По данному факту была организована проверка.

Согласно расписанию, борт Airbus A320 должен был вылететь из Москвы в 11:25. В результате сообщения о минировании самолета рейс был задержан.

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