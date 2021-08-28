Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи смогут поучаствовать в акции «#МыВместе соберем ребенка в школу»

Полина Долганова

Город
Москвичи смогут поучаствовать в акции «#МыВместе соберем ребенка в школу»
Московские школьники (слева направо) Руслан Шеметов, Нина Курзанова, Марк Блинов и Фарзона Толибова играют на перемене в домино / Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»
Ленинградский проспект, дом 5, строение 1Карта всех событий

На площадке ресурсного центра «Мосволонтер» впервые пройдет всероссийская акция «#МыВместе соберем ребенка в школу». Москвичи смогут передать канцелярские товары для школьников из малоимущих и многодетных семей. Марафон закончится в конце сентября.

— Наша первая благотворительная акция направлена на то, чтобы 1 сентября и начало учебного года были праздничными для каждого ребенка..., — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Сбор вещей будет проходить в офисе по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Канцелярию и уже сформированные школьные наборы все желающие смогут положить в специальные боксы.

Все собранные вещи передадут подопечным центра помощи беременным женщинам и матерям с детьми, которые находятся в трудной ситуации, подопечным центра поддержки семьи и детства «Ладошка счастья», в центр поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» и другие организации, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.

Читайте также:
акциишкольникиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте