Москвичи смогут поучаствовать в акции «#МыВместе соберем ребенка в школу»
На площадке ресурсного центра «Мосволонтер» впервые пройдет всероссийская акция «#МыВместе соберем ребенка в школу». Москвичи смогут передать канцелярские товары для школьников из малоимущих и многодетных семей. Марафон закончится в конце сентября.
— Наша первая благотворительная акция направлена на то, чтобы 1 сентября и начало учебного года были праздничными для каждого ребенка..., — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
Сбор вещей будет проходить в офисе по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Канцелярию и уже сформированные школьные наборы все желающие смогут положить в специальные боксы.
Все собранные вещи передадут подопечным центра помощи беременным женщинам и матерям с детьми, которые находятся в трудной ситуации, подопечным центра поддержки семьи и детства «Ладошка счастья», в центр поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» и другие организации, передали на официальном сайте мэра Москвы.
До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.