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Ханс Циммер написал гимн ФК «Краснодар»

Анастасия Колоскова

Спорт
Ханс Циммер написал гимн ФК «Краснодар»
Фото: twitter.com/fckrasnodar

Композитор Ханс Циммер, написавший музыку к фильмам «Гладиатор», «Интерстеллар» и кмультфильму «Король Лев», стал автором гимна футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте футбольного клуба.

Известно, что это не первая футбольная музыка композитора. Он написал гимн чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году.

ФК «Краснодар» анонсировал еще в 2019 году, что Циммер станет автором их гимна. Сумма контракта с известным музыкантом не раскрывается. Аранжировщиком музыки выступил российский музыкант Антон Беляев.

В понедельник, 23 августа, на совещании РПЛ футбольный клуб «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров. Кроме того, за полную отмену лимита проголосовал ФК «Рубин», а также еще два клуба.

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