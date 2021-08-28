Ханс Циммер написал гимн ФК «Краснодар»

Фото: twitter.com/fckrasnodar

Композитор Ханс Циммер, написавший музыку к фильмам «Гладиатор», «Интерстеллар» и кмультфильму «Король Лев», стал автором гимна футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте футбольного клуба.

Известно, что это не первая футбольная музыка композитора. Он написал гимн чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году.

ФК «Краснодар» анонсировал еще в 2019 году, что Циммер станет автором их гимна. Сумма контракта с известным музыкантом не раскрывается. Аранжировщиком музыки выступил российский музыкант Антон Беляев.

В понедельник, 23 августа, на совещании РПЛ футбольный клуб «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров. Кроме того, за полную отмену лимита проголосовал ФК «Рубин», а также еще два клуба.