Движение на 106-м километре МКАД восстановили после аварии

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 106-й километр Карта всех событий

Движение на 106-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) восстановили после того, как здесь столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в субботу, 28 августа.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно»

Ранее в департаменте сообщили о ДТП, которое произошло на внутренней стороне 106-го километра МКАД. После развязки с Щелковским шоссе на трассе столкнулись четыре автомобиля.

Из-за аварии движение транспорта осуществлялось по двум правым полосам.

В этот же день на внутренней стороне 38-го километра МКАД произошла авария с участием семи автомобилей. ДТП произошло после развязки с улицей Павла Фитина. В аварии пострадали двое человек.