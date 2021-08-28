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Поклонская прокомментировала желание главы МИД Украины «испортить ей жизнь»

Анастасия Колоскова

Политика
Поклонская прокомментировала желание главы МИД Украины «испортить ей жизнь»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская с иронией восприняла слова украинского министра иностранных дел, пообещавшего «испортить ей жизнь», и призвала его перестать комментировать сплетни о перспективах ее трудоустройства.

В пятницу, 27 августа, стало известно, что Государственная дума РФ рассматривает кандидатуру Натальи Поклонской на должность посла России в Кабо-Верде. Заседание по этому поводу состоится в ближайшее время.

Сама Поклонская отказалась от комментариев по этому поводу, назвав информацию преждевременной. Глава МИД Украины Кулеба высказался, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» будущему послу, если она обладает украинским гражданством.

— Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь, — цитируют Поклонскую РИА Новости.

Она назвала Кулебу грамотным человеком, который «позволил себе барские замашки». Наталья Поклонская отметила, что есть множество желающих испортить ей жизнь и им можно становиться в очередь.

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