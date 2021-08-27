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Госдума: Есть вероятность, что Поклонская станет послом РФ в Кабо-Верде

Виктория Сикерина

Политика
Госдума: Есть вероятность, что Поклонская станет послом РФ в Кабо-Верде
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума РФ рассматривает кандидатуру Натальи Поклонской, заместителя председателя думского комитета по международным делам, на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа.

По словам источников в ведомстве, для назначения Поклонской уже подготовили документы. В скором времени международный комитет Госдумы примет решение по данному вопросу.

РБК отмечает, что для назначения посла необходимо запрашивать агреман у принимающего государства, согласно Венской конвенции.

В августе Наталья Поклонская высказалась по поводу заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. В ответ Поклонская посоветовала лидеру страны заниматься задачами собственного государства, а не беспокоиться по поводу внутренней политики России.

Также зампред председателя думского совета по международным делам отметила, что перед такими высказываниями Александру Лукашенко стоило бы посетить Крым.

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