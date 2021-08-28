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Пять человек пострадали в ДТП с цементовозом в Новой Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с цементовозом в Новой Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Калужское шоссеКарта всех событий

Авария с участием легковой иномарки и фуры с цементом произошла на внутренней стороне ЦКАД в 400 метрах до Калужского шоссе. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, фура с цементом врезалась в автомобиль марки Mercedes, который остановился на обочине. В результате аварии травмы получили пять человек из легковушки, в том числе двое детей: девятилетний мальчик и шестилетняя девочка. У последней диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Состояние остальных пострадавших оценивают медики.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В этот же день на внутренней стороне 38-го километра МКАД произошла авария с участием семи автомобилей. ДТП произошло после развязки с улицей Павла Фитина. В аварии пострадали двое человек.

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