Москвичам рассказали, как сократить потребление воды и сэкономить на коммунальных платежах

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Москвичи за 10 лет сократили потребление воды почти на 90 литров в сутки на человека: с 216 литров в 2010 году до 127 литров в 2020-м. О способах сокращения потребления воды и экономии на коммунальных платежах рассказали специалисты АО «Мосводоканал».

Как уверяют специалисты, это стало возможным благодаря масштабной модернизации городских сетей. За этот период Мосводоканал реконструировал 1132,6 километра водопровода, а каждый год в Москве обновляют более 100 километров сетей водоснабжения.

Новое оборудование позволяет проводить эффективную диагностику и уменьшать потерю воды, предотвращая утечки.

Потребление воды в столице стало снижаться с 1995 года, когда из черты города стали уходить большие производственные комплексы.

— Раньше все платили за коммунальные услуги по установленному тарифу. И использованное количество ресурса на размере платежа никак не сказывалось. Вылил человек 100 литров или 500 литров воды, — неважно, он платил одинаково. Когда законодательство изменилось, жители начали массово устанавливать счетчики на воду. И теперь они платят по их показаниям. Этостало одной из мотивирующих причин расходовать гораздо меньше воды, — рассказал директор управления «Мосводосбыт» Евгений Масалов.

Тем, кто желает сократить потребление воды Мосводоканал рекомендует выбирать современные стиральные и посудомоечные машины, которые позволяют тратить на бытовые нужды намного меньше воды. При этом следует включать их, когда они загружены полностью.

При выборе смесителя нужно отдавать предпочтение моделям с аэраторами, которые позволяют сэкономить до 40 процентов воды. Унитаз также лучше установить экономичный — с несколькими вариантами слива.

Если заменить вечернюю ванну душем, то расход воды можно уменьшить до семи раз. Кроме того, не стоит каждый раз открывать кран на полную мощность. По словам специалистов, небольшой напор позволит потратить в пять раз меньше воды.

Позволить сэкономить еще одна полезная привычка — выключать кран с водой во время чистки зубов. Помимо этого, Мосводоканал советует отказаться от разморозки продуктов под струей воды и не использовать унитаз вместо мусорного ведра, смывая туда отходы.

Сберегать ресурсы поможет и ряд сервисов, работающих в Москве.

Так, с 2021 года в сервисе передачи показаний водосчетчиков добавились функции. В нем можно контролировать личную статистику расхода воды и сравнивать ее со средними значениями по городу.

Пользователи портала mos.ru могут проверить, как хорошо они разбираются в теме разумного потребления, при помощи интерактивного теста.

Кампания с элементами дополненной реальности «Цена воды», которая проходила весной, позволяла, используя QR-код на квитанции за комуслуги, активировать презентацию и проследить путь воды от резервуара до крана. Она была признана одним из лучших умных сервисов для жизни в городе по версии German Innovation Award в категории Smart living.

Также не так давно на mos.ru начал работу спецпроект «Чистая вода: как это получается», посвященный процессам забора и очистки воды, пишет официальный сайт мэра Москвы.