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Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 77-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

На внешней стороне 77-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в субботу, 28 августа.

Уточняется, что авария случилась на пересечении магистрали с СВХ. В районе аварии затруднено движение транспорта.

— Движение осуществляется по одной левой полосе и двум правым, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАДФото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Ранее в департаменте сообщили о ДТП, которое произошло на внутренней стороне 106-го километра МКАД. После развязки с Щелковским шоссе на трассе столкнулись четыре автомобиля.

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