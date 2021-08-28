Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 77-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 77-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в субботу, 28 августа.

Уточняется, что авария случилась на пересечении магистрали с СВХ. В районе аварии затруднено движение транспорта.

— Движение осуществляется по одной левой полосе и двум правым, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Ранее в департаменте сообщили о ДТП, которое произошло на внутренней стороне 106-го километра МКАД. После развязки с Щелковским шоссе на трассе столкнулись четыре автомобиля.