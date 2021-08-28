Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минздраве школьников отнесли к группе риска по тяжелой форме COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Минздраве школьников отнесли к группе риска по тяжелой форме COVID-19
Фото: Pexels

Учащиеся школ находятся в группе риска по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отметив, что школьниками являются более 500 тысяч заразившихся коронавирусом несовершеннолетних.

— На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, — рассказал он во время Общероссийского родительского собрания.

Заместитель министра отметил особую важность профилактики и информационной работы среди учащихся.

По его словам, в настоящее время восстанавливается проведение профилактических осмотров школьников, которое было приостановлено на время активного распространения COVID-19.

— Мы просили бы уделить особое внимание необходимости профилактической работы среди обучающихся, информированию о важности профосмотров родителей и, конечно, направлению школьников на эти осмотры, чтобы получить объективную, правильную информацию и вовремя профилактировать развитие тяжелых заболеваний несовершеннолетних, — цитирует Салагая ТАСС.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что непривитых от коронавирусной инфекции школьников не будут допускать до занятий.

Читайте также:
КоронавирусшкольникиМинздрав России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте