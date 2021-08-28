В Минздраве школьников отнесли к группе риска по тяжелой форме COVID-19

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Учащиеся школ находятся в группе риска по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отметив, что школьниками являются более 500 тысяч заразившихся коронавирусом несовершеннолетних.

— На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, — рассказал он во время Общероссийского родительского собрания.

Заместитель министра отметил особую важность профилактики и информационной работы среди учащихся.

По его словам, в настоящее время восстанавливается проведение профилактических осмотров школьников, которое было приостановлено на время активного распространения COVID-19.

— Мы просили бы уделить особое внимание необходимости профилактической работы среди обучающихся, информированию о важности профосмотров родителей и, конечно, направлению школьников на эти осмотры, чтобы получить объективную, правильную информацию и вовремя профилактировать развитие тяжелых заболеваний несовершеннолетних, — цитирует Салагая ТАСС.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что непривитых от коронавирусной инфекции школьников не будут допускать до занятий.