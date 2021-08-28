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Кравцов опроверг новость о недопуске непривитых от COVID-19 школьников к обучению

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Кравцов опроверг новость о недопуске непривитых от COVID-19 школьников к обучению
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что непривитых от коронавирусной инфекции школьников не будут допускать до занятий.

— Сразу скажу, это неправда. Во-первых, у нас не зарегистрирована еще вакцина для детей, идут исследования. Поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы, — сказал он.

По его словам, с целью обезопасить детей от болезни процедуру вакцинации рекомендуется пройти родителям. Кроме того, добровольную вакцинацию в настоящее время проходят и многие преподаватели.

Кравцов подытожил, что он сам привился от COVID-19 и призывает всех последовать его примеру, передает ТАСС.

В школах столицы с 1 сентября будут усилены эпидемиологические меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

До этого депутат Государственной думы Геннадий Онищенко сообщил, что в начале учебного года жителям России стоит ожидать нового всплеска коронавирусной инфекции.

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