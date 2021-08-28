Столичные школы усилят противоэпидемиологические меры с 1 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В школах столицы с 1 сентября будут усилены эпидемиологические меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

До этого депутат Государственной думы Геннадий Онищенко сообщил, что в начале учебного года жителям России стоит ожидать нового всплеска коронавирусной инфекции.

По его словам, инфекция начнет распространяться с новой силой, поскольку много детей пойдет в школы и россияне вернутся из отпусков. При этом темпы вакцинации в стране пока оставляют желать лучшего.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. Она добавила, что полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.