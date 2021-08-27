Голикова заявила, что в России полностью вакцинировались более 37 миллионов человек

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Более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов и 44 миллионов россиян.

— По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных — более 37 миллионов человек, — отметила Голикова, которую цитирует РИА Новости.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н» в четверг, 26 августа. Новый препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» необходимо вводить с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины

До этого, 17 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. До четверга, 26 августа, в стране были зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как человек может получить так называемую золотую броню, если он привьется после того, как переболеет коронавирусом. По мнению специалиста, длительный и самый максимальный иммунитет вырабатывается у переболевших COVID-19, которые сделали прививку против вируса.