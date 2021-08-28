Телеведущий Евгений Попов: У каждого ретроавтомобиля — своя легенда

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Впервые в Западном административном округе состоялся ретрофестиваль. По разным оценкам, в его мероприятиях приняли участие порядка 10 тысяч человек. Главным событием стал автопробег машин прошлых лет.

Автопробег начался от гостиницы «Украина». Колонна ретроавтомобилей состояла из более чем двух десятков автомобилей и мотоциклов 1950–1980-х годов выпуска. Восстановленные энтузиастами машины вызвали большой интерес со стороны других участников дорожного движения и пешеходов. Среди его участников — Народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

— Я сам руковожу подобными проектами, потому что знаю, как важно сохранить историю живой в наших умах и сердцах, иметь возможность прикоснуться к реальным свидетельствам того времени. Не зря говорят, что «помнить», значит, «знать», — считает Евгений Герасимов.

Евгений Попов как автор многих резонансных документальных фильмов о событиях современности признался, что всегда хотел снять ленту об истории отечественного автомобилестроения:

— Это история страны в миниатюре, у каждой автомашины — своя легенда. Немногие знают, что решение о производстве автомобиля «Победа» было принято буквально на следующий день после разгрома фашистов в ходе Сталинградской битвы. Эта машина стала поистине народной и пользовалась популярностью не только в нашей стране. Ее с большим успехом продавали за рубежом, в странах Европы. И таких интересных фактов множество.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Основные празднества состоялись на Кунцевской улице, где помимо демонстрации ретроавтомобилей были организованы выставки быта послевоенного времени, различные конкурсы для гостей всех возрастов. Праздничные мероприятия были организованы и на других площадках Западного округа, которые посетили участники автопробега. По разным оценкам, в мероприятиях приняли участие порядка 10 тысяч человек.