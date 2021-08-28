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Актер Роман Громадский скончался на 81-м году жизни

Анастасия Колоскова

Общество
Актер Роман Громадский скончался на 81-м году жизни
Фото: ITAR-TASS / ТАСС

В возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Роман Громадский. Об этом сообщил его сын.

Причиной смерти артиста стал инсульт, передает Пятый канал.

Роман Громадский родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего вошел в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола.

В 1966 году дебютировал на большом экране, исполнив главную роль в картине «Снег среди лета» режиссера Георгия Овчаренко. Зрители запомнили его по работам в фильмах «Блокада», «Двое из ларца», «Сонька — Золотая ручка» и других.

В 1994 году Громадский стал преподавателем Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В течение пяти лет являлся деканом факультета искусств, а позднее был назначен на пост советника ректора.

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