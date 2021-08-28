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Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Подмосковье
Фото: moscow-live

В Подмосковье произошла авария, в результате которой скончался четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, ДТП случилось утром 28 августа на 101-м километре автодороги М-9 Балтия. Там съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль. В результате аварии пострадала женщина-водитель.

Кроме того, в салоне автомобиля находился ребенок четырех лет. От полученных травм он скончался. По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой выясняются все обстоятельства трагедии, пишет «Подмосковье сегодня».

В этот же день авария с участием легковой иномарки и фуры с цементом произошла на внутренней стороне ЦКАД в 400 метрах до Калужского шоссе. В ДТП травмы получили пять человек из легковушки, в том числе двое детей.

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