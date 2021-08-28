Участок дороги к аэропорту Шереметьево перекрыли из-за ДТП с грузовиком

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На Старошереметьевском шоссе произошла авария с участием грузовика, в результате участок трассы к терминалу В аэропорта Шереметьево временно перекрыли для движения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного минтранса в субботу, 28 августа.

Причиной ДТП стало то, что водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты и зацепил конструкцию путепровода.

В настоящее время устраняются последствия аварии, пишет «Подмосковье сегодня».

В этот же день авария со смертельным исходом произошла в Подмосковье. Утром 28 августа на 101-м километре автодороги М-9 Балтия съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль. В результате ДТП скончался четырехлетний пассажир машины, женщина-водитель получила травмы.