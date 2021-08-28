Ирина Горбачева и экс-солист Quest Pistols Савлепов показали фото с их ребенком

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Ирина Горбачева опубликовала фото с мужем экс-солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым и новорожденным ребенком у него на руках. При этом пост на ее странице в Instagram был не связан с этим, актриса тогда поздравила своих подписчиков с Днем кино, подметили в «NewInform».

Позже ее муж на своей странице в социальной сети выложил то же фото с разъяснениями. Он признался, что молодожены стали еще и родителями.

«Вот так новость! Поздравляю вас!»; «Поздравляю! Все очень похожи друг на друга!»; «Как у вас все быстро!», — обрадовались фанаты в комментариях.

О том, что пара поженилась, стало известно 18 августа. Горбачева в интервью для канала «А поговорить» продемонстрировала кольцо и сказала, что торжество уже состоялось. Девушка не раз появлялась в Instagram у музыканта, поэтому подписчики сделали вывод, что пару связывают любовные отношения. Ирина Горбачева не стала отнекиваться и подтвердила, что замужем за Савлеповым.