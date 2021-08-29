В Домодедове стартовал фестиваль уличного кино

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Фестиваль уличного кино начался в городе Домодедово. Он проходит в парке «Константиновский» в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

— Сегодня у нас в парке «Константиновский» проходит фестиваль уличного кино. У нас будут показаны три фильма: «Конек-горбунок», «Огонь» и «Пальма», — рассказала корреспонденту РИАМО заведующая культурно-массовым отделом домодедовских парков Елизавета Агапова.

Перед показом фильмов организаторы предложили посетителям детскую игровую программу.

Акция «Ночь кино» пройдет на 250 площадках Подмосковья.

До этого сообщалось, что акция «Ночь кино» стартует в столичном регионе 28 августа.

Жители столицы и области смогут бесплатно посетить большое количество мероприятий в рамках акции.

Ежегодную акцию «Ночь кино» проводит Министерство культуры России вместе с Фондом кино и сервисом «Культура.РФ».

Горожане смогут насладиться новинками кинематографа и посмотреть всем известные шедевры, вышедшие на экраны уже много лет назад. В рамках проекта на площадках Москвы и Подмосковья также покажут мультфильмы и короткометражки.