Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог назвала три знака зодиака, которым разобьют сердце в сентябре

Михаил Алимов

Развлечения
Астролог назвала три знака зодиака, которым разобьют сердце в сентябре
Фото: pexels.com

Сентябрь в 2021 году не для всех станет счастливым месяцем. Астролог Лиана Жемчужная рассказала, каким знакам зодиака в первом месяце осени могут разбить сердце.

Овен

Представители этого знака могут разочароваться в тех, кому доверяли. Но звезды тут ни при чем — Овны упрямо не замечали и так очевидных вещей, просто в этом месяце они, наконец, прозреют. Зато грусть не продлится долго. Звезды говорят, что скоро рожденным под этим знаком встретится настоящая и взаимная любовь.

Козерог

Козероги переживут предательство близкого человека. После него у них есть два пути: простить партнера или разорвать с ним все отношения. Астролог уверена, что большинство выберет второй вариант. При этом не стоит потом сожалеть о сделанном, нужно просто жить дальше.

Скорпион

Их ждет разочарование в том, кого Скорпионы считали «идеалом». Он окажется не тем, за кого себя выдавал. Это будет очень болезненно и разобьет сердце представителям этого знака. Астролог советует немедленно прекращать отношения и помнить, что люди не меняются, передает NewInform.

До этого Жемчужная рассказала, какие знаки зодиака ждет успех в сентябре 2021 года. Также она предупредила, чего стоит ждать всем знакам в первый месяц осени.

Читайте также:
знаки зодиакамнение звездотношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте