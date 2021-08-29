Эксперт рассказал, как уберечь сбережения от «сгорания» при инфляции

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Деньги можно защитить от обесценивая, если вкладываться в материальные ресурсы и улучшение качества жизни. Об этом в воскресенье, 29 августа, заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

— Хорошая стратегия — это повышение качества жизни перед тем, как инфляция разогналась. Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить, — рассказал он.

По его словам, речь идет не только о покупке недвижимости. Тем более, что эксперт не думает, что в условиях ужесточения денежной политики, вложения в недвижимость сумеют обогнать инфляцию.

В качестве активов может выступать серебро или золото, но спрос на них может расти ступенчато. Верников уверен, что подойдут любые материальные активы.

— Вложения в акции растущих бизнесов, к примеру, в акции Сбербанка — хорошая идея. Но надо иметь в виду, что в тот момент когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой, — рассказал он агентству «Прайм».

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