Машину Тома Круза угнали в Великобритании

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Голливудский актер Том Круз чуть не остался без дорогого автомобиля. Его «BMW» стоимостью около десяти миллионов рублей угнали со стоянки возле отеля, где остановился артист. Об этом сообщает «МИР 24».

Машину почти сразу обнаружили при помощи встроенной станции слежения, но актер лишился дорогого багажа. Примечательно, что в двух минутах от отеля находилось местное отделение полиции.

В апреле сообщалось, что Том Круз устроил истерику из-за ветки, которая билась о трейлер и мешала ему отдыхать. Между съемками новой части фильма «Миссия невыполнима» актер пытался отдохнуть в своем трейлере, но шум ветки, которая билась о крышу, вывел звезду из себя. После этой ситуации были вызваны специалисты, которые убрали свисающие над трейлером ветки.

Источник: mir24.tv