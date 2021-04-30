Том Круз устроил скандал на съемочной площадке из-за ветки, мешающей ему отдыхать

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Голливудский актер Том Круз устроил истерику из-за ветки, которая билась о трейлер и мешала ему отдыхать.

Между съемками новой части фильма «Миссия невыполнима» актер пытался отдохнуть в своем трейлере, но шум ветки, которая билась о крышу, вывел звезду из себя.

— Нет ничего такого, с чем Том не мог бы смириться. Так что представьте себе, как все были озадачены, когда вокруг дерева поднялась такая суета. По-видимому, шум становился невыносимым, и он больше не смог его терпеть, — сообщил источник изданию Mirror.

После этой ситуации были вызваны специалисты, которые убрали свисающие над трейлером ветки. Также источник сообщил, что Круз был недоволен тем, что на съемочную площадку постоянно приходили местные жители, которым было интересно посмотреть, как идут съемки.

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