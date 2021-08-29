В Японии задержали приплывшего с Курильских островов на Хоккайдо россиянина

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Япония уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина якобы приприплывшего на остров Хоккайдо с Курильских островов. Его задержали за нельгальный въезд в страну.

— В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд, — рассказали в дипмиссии.

На данный момент идет разбирательство, как именно мужчина попал на территорию государства. Отмечается, что за нелегальный въезд в страну из нее могут депортировать, передает РИА Новости.

До этого отмечалось, что посольство РФ в Японии выясняет обстоятельства произошедшего. По имеющимся данным, россиянин преодолел расстояние почти в 20 километров — от отечественного острова Кунашир до японского острова Хоккайдо. Сделал он это якобы для подачи прошения о предоставлении ему убежища. Есть информация, что он добирался вплавь, но каким образом — неизвестно.

В июне сообщалось, что душевнобольной мужчина проник в посольство США в Москве ради политического убежища. Служба безопасности посольства задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию американского представительства. Задержанный заявил, что он хочет попросить политического убежища в США, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере и неврологическом диспансере.