Посольство РФ уточнит обстоятельства о попросившем в Японии убежища россиянине

Фото: facebook.com/The-Embassy-of-the-Russian-Federation-to-Japan

Гражданин России якобы попросил убежища в Японии. Посольство РФ в стране выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает ведомство.

— В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств, — гласит сообщение посольства на странице в Facebook.

Россиянин преодолел расстояние почти в 20 километров — от отечественного острова Кунашир до японского острова Хоккайдо. Сделал он это якобы для подачи прошения о предоставлении ему убежища. Есть информация, что он добирался вплавь, но каким образом — неизвестно.

В данный момент он находится в городе Саппоро, где ожидает решения местного эмиграционного бюро. Если его прошение будет одобрено, мужчине дадут временное разрешение на проживание в стране. В обратном случае его депортируют, передают «Известия».

В июне сообщалось, что душевнобольной мужчина проник в посольство США в Москве ради политического убежища. Служба безопасности посольства задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию американского представительства. Задержанный заявил, что он хочет попросить политического убежища в США, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере и неврологическом диспансере.