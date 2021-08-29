Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудники «Лизы Алерт» ищут десятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге

Виктория Сикерина

Происшествия
Сотрудники «Лизы Алерт» ищут десятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге
Фото: facebook.com/LizaAlert

Десятилетняя девочка пропала в Петербурге. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в группе «ВКонтакте» местного отделения отряда «Лиза Алерт».

По их данным, в субботу, 28 августа, ребенок вышел из дома в голубом спортивном костюме и черных кроссовках. Назад девочка так и не вернулась.

С детальными приметами и особенностями внешности школьницы можно ознакомиться в группе «ВКонтакте», сообщают «Невские новости».

В среду, 25 августа, стало известно о пропаже четверых туристов, среди которых один ребенок. Группа исчезла во время сплава на байдарках в Хабаровском крае.

Отмечается, что туристы не в первый раз сплавлялись на байдарках. Также у них была при себе теплая одежда.

После информации о случившемся начались поисково-спасательные работы.

Региональная прокуратура начала проверку по данному факту. В случае необходимости прокуратура планирует принять меры прокурорского реагирования.

Также в Хабаровском крае в понедельник, 23 августа, погиб мужчина после нападения амурского тигра. Инцидент произошел в районе села Арсеньево.

Читайте также:
«Лиза Алерт»ребенок пропалСанкт-Петербург
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте