Сотрудники «Лизы Алерт» ищут десятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге

Фото: facebook.com/LizaAlert

Десятилетняя девочка пропала в Петербурге. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в группе «ВКонтакте» местного отделения отряда «Лиза Алерт».

По их данным, в субботу, 28 августа, ребенок вышел из дома в голубом спортивном костюме и черных кроссовках. Назад девочка так и не вернулась.

С детальными приметами и особенностями внешности школьницы можно ознакомиться в группе «ВКонтакте», сообщают «Невские новости».

В среду, 25 августа, стало известно о пропаже четверых туристов, среди которых один ребенок. Группа исчезла во время сплава на байдарках в Хабаровском крае.

Отмечается, что туристы не в первый раз сплавлялись на байдарках. Также у них была при себе теплая одежда.

После информации о случившемся начались поисково-спасательные работы.

Региональная прокуратура начала проверку по данному факту. В случае необходимости прокуратура планирует принять меры прокурорского реагирования.

Также в Хабаровском крае в понедельник, 23 августа, погиб мужчина после нападения амурского тигра. Инцидент произошел в районе села Арсеньево.